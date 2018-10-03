В Татарстане попутчик избил и попытался изнасиловать студентку

В Елабужском районе Татарстана полиция задержала подозреваемого в попытке изнасилования попутчицы, передает портал inkazan.ru. Студентка рассказала, что возвращалась домой на попутном транспорте и в тот момент, когда машина проезжала лесной массив, водитель попытался ее изнасиловать. В ответ пострадавшая его укусила. В результате несостоявшийся насильник избил попутчицу и уехал. Добравшись до дома, она тут же обратилась в полицию. После задержания мужчина во всем сознался.
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