В Башкирии бездомных собак убили на глазах у детей

Около одного из жилых домов в городе Стерлитамак в Башкирии расстреляли бездомных собак, передает портал mkset.ru. Все это происходило на глазах у жильцов, в том числе маленьких детей. Активистка рассказала, что все убитые животные были привиты и кастрированы. За ними осуществлялся необходимый надзор. Неравнодушные граждане просят возбудить по факту произошедшего уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".
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