В Подмосковье задержали угонщика машины пенсионера

В полицию обратился 80-летний житель города Куровское Московской области. Пенсионер заявил об угоне машины, припаркованной возле подъезда.
Автомобиль обнаружили в районе Железнодорожной улицы, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". Похититель пытался скрыться, однако его задержали. 28-летний злоумышленник признался, что хотел сдать транспортное средство в пункт приема металлолома. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.
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