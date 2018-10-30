В Подмосковье задержали угонщика машины пенсионера

В полицию обратился 80-летний житель города Куровское Московской области. Пенсионер заявил об угоне машины, припаркованной возле подъезда.

Автомобиль обнаружили в районе Железнодорожной улицы, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". Похититель пытался скрыться, однако его задержали. 28-летний злоумышленник признался, что хотел сдать транспортное средство в пункт приема металлолома. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.