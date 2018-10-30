На Урале девятилетний мальчик заживо сжег бездомного

Возле двери в подвал одной из многоэтажек в городе Чайковском Пермского края произошло сильное возгорание. Позже там было обнаружено обгоревшее тело. Удалось выяснить жуткие обстоятельства смерти 38-летнего бездомного.

Незадолго до трагедии у подвала играл с зажигалкой девятилетний мальчик. По предварительным данным, он поджег бумагу и бросил на спавшего мужчину, после чего тот загорелся, сообщает Ura.ru. Ребенок воспитывается в семье, считающейся благополучной. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.