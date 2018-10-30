Сломавшему шлагбаум ради спасения пациента врачу грозит наказание

В Сети появился ролик, в котором врач скорой помощи ломает шлагбаум, чтобы автомобиль смог проехать к дому пациента. Теперь мужчине грозит наказание.

"Стрелка шлагбаума сломана, повреждены датчики. Ущерб оценили в 2,5 тысячи рублей", – цитирует Ura.ru одного из комментаторов. При этом пользователи Сети поддержали героя видео и подчеркнули, что он поступил абсолютно правильно.