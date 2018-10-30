Россиянин из ревности убил сожительницу и вывез труп в лес на садовой тачке

В лесу возле удмуртского села Камское обнаружено тело 44-летней женщины. По предварительным данным, ее убил 60-летний сожитель, передает udm-info.ru. Как установили следователи, безработный мужчина устроил скандал на почве ревности. В ходе ссоры он несколько раз ударил любовницу ножом, отчего потерпевшая скончалась. Чтобы избавиться от трупа, мужчина вывез его на садовой тачке в лес. Подозреваемый задержан.