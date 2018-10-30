В Уфе первокурсницы пожаловались на домогательства пожилого педагога

В одном из колледжей Уфы первокурсницы пожаловались на домогательства пожилого преподавателя. Возмущенные родители девушек написали заявление в правоохранительные органы, передает mkset.ru.

Студентки заявили, что 62-летний педагог пригласил их к себе домой якобы для решения учебных вопросов, а там предложил попробовать алкоголь, после чего начал распускать руки.

