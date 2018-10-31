В Челябинске у модели вытащили кусок стекла из глаза

Жительница Челябинска Настя Фокс попала в серьезную аварию, в результате которой серьезно повредила глаз – в череп вошел осколок стекла длиной восемь сантиметров. К счастью, врачам удалось сохранить девушке зрение.



Настя ехала в такси домой, когда водитель потерял управление, и машина столкнулась с двумя фурами, припаркованными на обочине. По одной из версий, мужчина заснул за рулем. В результате ДТП водитель потерял ногу, один из пассажиров погиб, а девушка вылетела из автомобиля через стекло. Она получила тяжелую черепно-мозговую травму и повредила позвоночник. В череп через глаз вошел восьмисантиметровый осколок стекла.

Врачи Челябинской областной больницы сразу встретили пострадавших. Девушке обработали раны, надели корсет и специальный воротник для шеи. Затем офтальмохирурги приступили к извлечению стекла. Заведующий местным офтальмологическим центром Андрей Кузнецов рассказал о том, какую тяжелую операцию им пришлось проделать. "У пациентки была рана длинною 2,5 сантиметра. Мы откачали из нее кровь, восстановили целостность глазного яблока и восполнили объем глаза особой жидкостью с антибиотиком. Потом вытащили осколки стекла из век – их было много, ушили рану косметическими швами", – цитирует врача сайт "Комсомольская правда".

Настю уже выписали из больницы. Ее зрение удалось восстановить на 80%. Теперь девушка планирует сделать несколько пластических операций, чтобы осуществить мечту – Фокс хочет стать моделью.