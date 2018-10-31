Задержанный за мелкое хулиганство заживо сварился в отделе полиции

В здании администрации поселка Андрюшкино в Якутии заживо сварился 47-летний местный житель, задержанный ранее за мелкое хулиганство, передает URA.Ru. Сообщается, что на ночь участковый приковал мужчину наручниками к батарее в кабинете, а сам ушел. По предварительным данным, оставшись в одиночестве в пустом здании, задержанный попытался освободиться и сорвал кран системы отопления. Из-за прорыва батареи он обварился кипятком и погиб. По факту произошедшего проводится проверка.

