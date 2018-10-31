На Сахалине проснулся вулкан Эбеко

Днем 31 октября специалисты зафиксировали выброс пепла высотой два километра на вулкане Эбеко в семи километрах к северо-западу от города Северо-Курильска на Сахалине, передает телеканал "360". В самом городе пеплопада не было.

Не ощущается и запах сероводорода. В МЧС сообщили, что угрозы для жизни и здоровья жителей Северо-Курильска активность Эбеко не несет.