Пропавшего подростка нашли мертвым в закрытом пустом доме

В закрытом пустующем доме на Смоленской улице в городе Луга Ленинградской области обнаружено тело 16-летнего подростка без видимых признаков насильственной смерти, передает телеканал "360". Последний раз живым мальчика видели 27 октября, когда он уходил из дома на улице Софьи Перовской. Для установления точной причины смерти юноши назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование уголовного дела по статье "Убийство".

