Народ возмущен мягким наказанием для сбившего насмерть ребенка водителя

В Тобольске суд приговорил водителя маршрутки, сбившего насмерть девочку, к одному году лишения свободы. Народ столь мягкий вердикт возмутил. Родственники погибшей будут оспаривать решение суда, передает nashgorod.ru.

По данным следствия, трагедия произошла, когда ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. Водитель не заметил, что наехал на человека, и продолжил движение.