Слепой пенсионер убил опекуна-сожительницу

В хуторе Пристеновский Волгоградской области 79-летний слепой мужчина убил 56-летнюю сожительницу, которая за ним ухаживала. Как установили следователи, в семье частенько случались скандалы, женщина избивала пенсионера, передает novostivolgograda.ru.
После очередных побоев, мужчина попытался дать сдачи. Он схватил сожительницу за руку, повалил на пол, нащупал шею и задушил. Примечательно, что перед преступлением любовники устроили застолье с алкоголем.
Пенсионер задержан. Он признал свою вину.
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