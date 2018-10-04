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Известного актера жестоко убили из-за телевизора

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Актер Курганского театра драмы Валерий Недзведцкий трагически погиб. Артиста убили во время застолья. Ему был 71 год, передает Ura.ru.

Вместе с Недзведцким была убита 32-летняя женщина. Тела обоих обнаружили в комнате актера в общежитии. Кроме того, из жилища артиста пропал телевизор.

Валерий Недзведцкий исполнил около 30 ролей на курганской сцене. Зрители навсегда запомнят его по таким спектаклям, как "Недоросль", "Лавина", "Шведская спичка", "Человек из Ламанчи", "Леди Макбет Мценского уезда", "Ревизор". 

4 октября 2018, 08:57

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