В Удмуртии на пришедшую в колледж пьяной студентку завели дело

В отношении студентки одного из техникумов Увинского района Удмуртии возбуждено уголовное дело, передает портал udm-info.ru. Девушка пришла на пары пьяной и расхаживала по фойе учебного заведения с бутылкой пива в руках. Чтобы ее утихомирить, пришлось вызывать полицию. Правоохранители потребовали у нее проехать в отдел и попытались забрать бутылку. В ответ студентка оскорбила одного из полицейских, а их требования выполнять отказалась. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
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