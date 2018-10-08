Житель Уфы зарезал любовника жены у нее на глазах

Следствие восстанавливает картину преступления, произошедшего на улицах Уфы 7 октября 2018 года, когда был убит человек. Стало известно, что в начале месяца 38-летний местный житель узнал о неверности жены, а в тот день увидел ее на улице в объятиях другого. Он проследил за любовниками и, выждав удобный момент, подбежал к ним и ударил мужчину ножом в грудь, передает портал mkset.ru. Пострадавший перешел на другую сторону дороги и скончался, а прибывшие на крик женщины сотрудники полиции задержали подозреваемого. Выяснилось, что ранее он провел около 14 лет в колонии за убийство.