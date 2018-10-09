В порту Петербурга взорвался корабль
Во время заправки топливом судна Baltic Pearl на бункеровщике "Кейла" произошел взрыв котла и возгорание фальштрубы, передает ТАСС. К счастью, членам экипажа удалось быстро потушить пожар и помощь МЧС не понадобилась. Разлива топлива не произошло. В результате инцидента никто не пострадал.
Бункеровщик был позднее отбуксирован от судна, и капитан доложил о произошедшем руководству. На место были отправлены инспекторы, которые теперь будут заниматься расследованием причин инцидента.
Известно, что судно Baltic Pearl было построено в 1991 году и прибыло из Эквадора в Санкт-Петербург 6 октября. Бункеровщик "Кейла" принадлежит эстонской компании Bominflot Estonia.
Поклонники сочувствуют балерине
Причину расставания видят в появлении у юмориста новой пассии
Мужчина станет состоятельным бизнесменом
Вечер памяти прошел с огоньком