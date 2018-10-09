В Башкирии в сотрудника Росгвардии трижды выстрелили и дважды пырнули ножом

Недалеко от села Кривле-Илюшкино Куюргзинского района Башкирии сотрудник подразделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии заметил пьяного мужчину с расчехленным ружьем, передает портал mkset.ru. Понимая, что гражданин представляет опасность для окружающих, сотрудник Росгвардии попытался проверить у него документы на оружие. Тот отказался, а в ответ на попытку изъять ружье, трижды выстрелил в правоохранителя из травматического оружия и дважды пырнул его ножом. После этого сотрудник Росгвардии все же изъял у нападавшего ружье, но не смог задерэжать его. Скрывшегося стрелка поймали полицейские. При себе у него были обнаружены нож и травматическое оружие. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Угрозы для его жизни нет.