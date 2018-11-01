"Шурыгина в погонах": неожиданный поворот в деле об изнасиловании в МВД

Громкий скандал разразился в МВД Уфы. Влиятельные сотрудники правоохранительных органов обвинены в групповом изнасиловании 23-летней коллеги.

Девушка окончила юридический университет менее полугода назад и устроилась на работу в полицию. Такую работу Гузель (имя изменено) выбрала неслучайно: ее отец – один из самых высокопоставленных и влиятельных силовиков региона.

В ночь на 30 октября над девушкой надругались трое старших коллег в здании отдела по вопросам миграции МВД России по Уфимскому району, сообщает сайт "Комсомольская правда". Примечательно, что насильники – уважаемые в городе стражи порядка.

Офицеры полиции, 51-летний Эдуард М. и 50-летний Салават Г., начальники разных райотделов, в тот вечер встретились для душевной беседы за бутылочкой спиртного. К пирушке присоединился инспектор управления по миграции Уфимского района, 34-летний Павел Я.

В какой-то момент они решили разбавить мужскую компанию и позвали засидевшуюся на работе Гузель. Девушка не ожидала от коллег агрессии и пришла в кабинет. Позже количество выпитого алкоголя перевесило рассудок полицейских.

Дать отпор крепким мужчинам девушка не смогла. Утром Гузель пожаловалась отцу и написала заявление в Следственный комитет. "Она была избита, получила телесные повреждения в виде множественных разрывов тканей", – уточнил источник ProUfu.ru.

Сейчас дознаватель находится дома. Все подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".

О репутации пострадавшей у горожан разные мнения. Одни источники уверяют, что это приличная девушка, отличница, гордость родителей. Другие зовут ее "местной Шурыгиной". Ходят слухи о том, что во время учебы в институте Гузель обвинила в изнасиловании одного из студентов, из-за чего парня отчислили.