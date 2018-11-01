На Урале с рельсов сошел поезд

Утром 1 ноября на станции Каменск-Уральский под Екатеринбургом сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда с бокситом, передает телеканал "360". В результате инцидента никто не пострадал, однако был нарушен габарит соседнего пути.
Угрозы экологической безопасности нет, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. Причины аварии устанавливаются.
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