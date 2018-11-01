Изнасиловавших до смерти приятеля поморов бросили за решетку

Суд в Нарьян-Маре вынес приговор трем жителям Архангельской области, обвиняемым в изнасиловании и убийстве приятеля, передает FlashNord. Преступление произошло в ночь на 5 февраля.

По версии следствия, во время ссоры, возникшей при совместном распитии алкоголя, злоумышленники втроем избили приятеля, после чего изнасиловали. Один из них снимал происходящее на телефон. Вскоре от полученных травм жертва умерла. Подсудимые были признаны виновными и приговорены к лишению свободы в колонии строгого режима на срок от семи до 15 лет в зависимости от степени участия в преступлении.

