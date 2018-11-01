Причастного к трагедии в "Зимней вишне" объявили в международный розыск

Следственный комитет России объявил экс-гендиректора Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского в международный розыск. Подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" сейчас проживает в Испании, передает НСН.
По данным следствия, Вишневский передал руководству кемеровского Госстройнадзора взятку на сумму около семи миллионов рублей. Стоит отметить, что по резонансному делу уже арестованы 12 человек, пишет Ura.ru.
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