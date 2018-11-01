В Омске семью осудили на 27 лет за зверское убийство пенсионерки

Омский суд вынес приговор троим омичам, признанным виновными в убийстве, разбое и разбойном нападении. Жуткое преступление было совершено ради 19 тысяч рублей.
По данным следствия, 45-летняя женщина, ее 28-летний сын вместе с невесткой пришли к знакомой 71-летней женщине и стали пытать ее, требуя деньги. Злоумышленники избивали старушку, прижигая тело утюгом и нанося ножом порезы. После этого один из обвиняемых задушил женщину, передает gorod55.ru.
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