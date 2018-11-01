Житель Тюмени упал под комбайн и умер

В Тюмени произошел несчастный случай. Сотрудник организации, работая на картофельном поле возле деревни, упал под комбайн и умер.
Выяснилось, что руководство агрофирмы не обеспечило безопасные условия труда. Таким образом, представители компании будут привлечены к административной ответственности за нарушение норм охраны труда, передает nashgorod.ru.
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