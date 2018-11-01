Подозреваемых в групповом изнасиловании полицейских уволили из МВД

Трое правоохранителей, которых подозревают в изнасиловании коллеги в Башкирии, уволены. Причиной такого решения стали "проступки, порочащие честь и достоинство сотрудника полиции".
Более того, в связи с инцидентом проводится служебная проверка, передает портал "Реальное время". "По результатам будет принято решение о привлечении виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности", – добавили в пресс-службе МВД.
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