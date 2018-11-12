В омской маршрутке покалечилась пассажирка

Омское управление Следственного комитета проводит проверку по признаку преступления, классифицирующегося как "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", передает портал gorod55.ru. Сообщается, что в маршрутном такси, курсирующем по городу по маршруту №426, на голову 39-летней пассажирки упала стеклянная крышка люка. В результате женщине пришлось проходить лечение. Сейчас она разыскивает свидетелей произошедшего.