Сестры-двойняшки насмерть отравились газом под Тюменью

В городе Ишим Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, передает портал nashgorod.ru. Сообщается, что 10 ноября бабушка, которая также является официальным опекуном двух 14-летних двойняшек, попросила их затопить печь в доме прабабушки, находившейся в тот момент в больнице. Не дождавшись возвращения внучек, она сама пришла в дом, где нашла их без сознания. В доме стоял стойкий запах угарного газа. Прибывшие врачи спасти девочек не смогли. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.