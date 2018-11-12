На Урале двое налетчиков ограбили ювелирный магазин

Вечером 11 ноября на улице Максима Горького в городе Ревда Свердловской области двое налетчиков в масках ограбили ювелирный магазин "Золотой телец", передает портал tagilcity.ru. Добычей злоумышленников стали золотые украшения с нескольких витрин. Сумма ущерба устанавливается.

Сотрудники торговой точки успели нажать тревожную кнопку, однако к моменту прибытия охраны преступники успели скрыться. Злоумышленники попали в объектив камер наблюдения, однако их лица были полностью скрыты масками. Служебная собака потеряла след налетчиков на улице Мира.