В Казани убийца матери оправдался голосами в голове

В квартире жилого дома на улице Камая в Приволжском районе Казани было обнаружено тело 81-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранениями и травмой головы. По подозрению в совершении преступления задержали 50-летнего сына жертвы, передает портал inkazan.ru.

По словам мужчины, голоса в голове сказали ему, что если он не убьет мать, то останется без квартиры. Тогда он подошел к лежавшей на кровати женщине и несколько раз ее пырнул. После этого нанес ей удары чугунной сковородкой по голове. Закончив с этим, подозреваемый позвонил по телефону родственнику и обо всем рассказал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

