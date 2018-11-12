Под Волгоградом подросток подавился шашлыком и скончался

Следователи проводят проверку по факту гибели 16-летнего подростка во время застолья в частном доме в городе Камышин Волгоградской области, передает портал novostivolgograda.ru. Известно, что за столом собрались молодые люди – ученики колледжа. Никаких запрещенных веществ, в том числе алкоголь, они не употребляли. Во время трапезы молодой человек подавился шашлыком и умер.