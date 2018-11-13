В Удмуртии два ребенка пострадали в ДТП

На дорогах Удмуртии в течение суток пострадали два ребенка. ДТП произошли в столице региона и в Воткинске, передает ИА "Удмуртия".
В Ижевске 42-летний водитель иномарки, поворачивая налево, столкнулся с другим автомобилем. В аварии пострадал 11-летний пассажир второй машины. В Воткинске 64-летний водитель LADA Granta сбил семилетнего мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте.
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