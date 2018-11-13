Подруга зарезала россиянку за отказ покормить котенка

Жительницу Саратовской области признали виновной в убийстве 47-летней подруги. Женщину отправили на девять лет в колонию, передает "360".
Трагедия разыгралась 25 июля во время застолья. Гостья сделала замечание подруге, что ее животные голодают, и предложила покормить котенка. Та в грубой форме отказала. Тогда гостья схватила со стола кухонный нож и нанесла приятельнице около 50 ударов.
Мэтр российской эстрады соболезнует родным Игоря Лученка
Поющая ведущая призналась, что ее заклинило
Овсянникова показала клип на песню "Бомбовая"
Сергей Сенин открыл рот от изумления