Опасный преступник сбежал из колонии в Уфе

Из колонии-поселения №5 в Уфе сбежал осужденный за мошенничество мужчина 1992 года рождения, передает портал mkset.ru. В ориентировке на беглеца указано, что он легко входит в доверие к людям, из-за чего может совершать новые преступления, а значит, представляет реальную опасность для общества. Приметы осужденного: рост средний, волосы русые, глаза зеленые. Особые приметы: татуировка на спине в виде надписи на латыни Salva and serba (возможно, искаженный вариант латинского выражения Salva et serva – "Спаси и сохрани").
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