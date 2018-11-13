Пьяный россиянин отбился от нападавшего с табуретом ножом

В больницу с овцеводческой точки в одном из поселков Светлоярского района Волгоградской области доставили двух мужчин с травмами, имеющими криминальный характер, передает портал novostivolgograda.ru. У одного пострадавшего была травма головы, у второго – ножевое ранение. О произошедшем врачи рассказали полиции.
В результате проверки стало ясно, что мужчины распивали вместе спиртные напитки, когда между ними произошел конфликт. Один из них ударил по голове табуретом второго, а тот в ответ воткнул обидчику нож в живот.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Правоохранителям предстоит выяснить точные причины и обстоятельства конфликта, чтобы верно квалифицировать действия обоих участников драки.
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