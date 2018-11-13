На мосту в Татарстане нашли взрывчатку

На мосту через реку на улице Заовражный Каратай в поселке Камское Устье в Татарстане местный житель обнаружил гранату, передает портал inkazan.ru. Мужчина остановил машину и вызвал полицию. Саперы изъяли взрывное устройство и уничтожили. Отмечается, что боеприпас был сильно поврежден и у него отсутствовал детонатор.
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