На Урале обстреляли отказавшихся дать закурить студентов

На крыльце общежития радиоколледжа имени Попова на Заводской улице двое студентов были ранены в ходе стрельбы из травматического пистолета, передает Ura.ru. Сообщается, что к молодым людям подошли подростки, которые попросили закурить. Сигарет у учащихся не осталось, и они ответили отказом. Возникла словесная перепалка, в ходе которой один подросток достал травматический пистолет и обстрелял студентов. У одного пострадавшего травмирована нога, у второго – лицо. Ему потребовалась госпитализация.