Россиянин заступился за мать и получил ножом в живот от ее любовника

Житель города Стерлитамака пырнул ножом сына сожительницы. По данным ToDay News Ufa, инцидент произошел во время застолья.
Между мужчиной и его любовницей произошла ссора. Присутствовавший при разборках 22-летний парень попытался защитить мать. В результате он получил ножевые ранения груди и брюшной полости.
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