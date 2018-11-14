Из церкви под Омском украли иконы и пожертвования

В Кировском округе Омска полиция задержала 20-летнего жителя города Тюкалинск, подозреваемого в ограблении церкви, передает портал gorod55.ru. По версии следствия, мужчина ночью разбил окно и проник в церковь, после чего вынес из нее иконы, серебряную церковную утварь и пожертвования прихожан. Отмечается, что одна из похищенных икон была создана в XIX веке. Сумма материального ущерба оценивается в 17 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. При задержании у подозреваемого было обнаружено похищенное имущество.