В Красноярске поезд сбил женщину с пятилетним ребенком

На станции Базаиха в Красноярске пассажирский поезд Москва – Северобайкальск сбил женщину с пятилетним ребенком, передает телеканал "360". Оба погибли на месте.
Женщина переходила пути в неположенном месте – прямо над ней был виадук. Она замешкалась и не успела взобраться на платформу. Машинист применил экстренное торможение, однако не смог вовремя остановить состав.
Актриса встречается с коллегой Джастином Теру
Вратарь дал откровенное интервью рэперу Басте
Канцлер ФРГ побеседовала с Петром Порошенко
Телеведущая попала впросак