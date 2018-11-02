Пропавший после вечеринки россиянин найден жестоко убитым

На берегу реки Камы в поселке Юго-Камский в Пермском крае обнаружено тело 28-летнего мужчины с десятком ножевых ранений, передает Ura.ru. Молодого человека искали с 27 октября – он исчез после вечеринки по случаю дня рождения своего знакомого.

Выяснилось, что позже в тот вечер он встретился с приятелями. В разговоре с полицией они начали давать противоречивые показания, а по итогам проверки на полиграфе один из подозреваемых сознался в жестоком убийстве. Что стало причиной нападения, пока не известно. Возбуждено уголовное дело.