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Регионы

13-летний школьник до смерти запытал старушку за 150 рублей

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В Чесменском районе Челябинской области по подозрению в жестоких пытках и убийстве 78-летней женщины задержан 13-летний школьник, сообщает Ura.ru. Пенсионерку нашли мертвой в своей квартире 29 октября.

На теле зафиксировано свыше 60 ножевых ранений. Преступник бил жертву ножом в лицо и глаза, сломал челюсть и отрезал груди. Правоохранители предположили, что это дело рук наркомана, но вскоре подозрение пало на внука подруги женщины.

По версии силовиков, семиклассник пытал пенсионерку, требуя денег. Когда та перестала дышать, преступник отыскал 150 рублей и ушел. Деньги он положил себе на телефон. Возбуждено уголовное дело.

2 ноября 2018, 11:01

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