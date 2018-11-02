При пожаре в Ижевске погиб человек

В ночь на 1 ноября в общежитии на Авангардной улице в Ижевске произошел пожар, передает ИА "Удмуртия". На месте происшествия был обнаружен труп мужчины.
Жертвой оказался жилец квартиры, в которой возник огонь. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Предположительно, мужчина был пьян.
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