В Ростове семейная пара бросила дочь с бомжами

В Ростове-на-Дону горожане обнаружили четырехлетнюю ухоженную девочку в окружении бомжей. Родители ребенка до сих пор не обращались в правоохранительные органы по факту пропажи дочери.

Что делала малышка в подобной компании, пока не сообщается. По предварительным данным, девочка по имени Ксюша прожила с бездомными около двух недель, передает rostovgazeta.ru.