В Омске пьяный пациент набросился на врачей

Житель Омска доставил хлопот врачам в местной больнице. Сообщается, что мужчина устроил дебош перед медработниками.
Охранник рассказал прибывшим на место инцидента правоохранителям о доставленном ранее пациенте. Омич на приеме начал вести себя неадекватно: стал размахивать руками и выражаться нецензурно в адрес посетителей и персонала. Правонарушитель был задержан и передан полиции, передает gorod55.ru.
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