В Бурятии при пожаре в собственном доме погиб пенсионер

В поселке Онохой в Заиграевском районе Республики Бурятия сгорел частный дом. При разборе завалов спасатели обнаружили тело 74-летнего пенсионера, сообщает портал "ФедералПресс". В причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

Удалось восстановить приблизительную картину случившегося. Пенсионер жил один в аварийном доме. В здании постоянно было холодно, и чтобы согреться, мужчина был вынужден постоянно топить печь. Для лучшей тяги он оставлял дверцу топки открытой. Сделал он так и в ту роковую ночь. Из печи выпали угли, от которых загорелся деревянный пол. Огонь перекинулся на книги, газеты, макулатуру, тряпье и другие вещи. Пенсионер проснулся и даже открыл дверь, чтобы выбежать из дома, однако погиб на пороге, потеряв сознание от угарного газа.