В Петербурге ревнивец зарезал любовницу в салоне красоты

В середине рабочего дня 4 ноября в салоне красоты "Колибри" на Костромском проспекте в Выборгском районе Санкт-Петербурга 27-летний мужчина зарезал 33-летнюю сотрудницу, сообщает FlashNord. Преступником оказался сожитель несчастной.
По предварительным данным, на убийство его толкнула ревность. Злоумышленника задержали спустя 20 минут после нападения.
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Причины произошедшего устанавливаются
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