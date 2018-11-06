Спасшего младшего брата подростка растерзал медведь

В шести километрах от села Лазо в Мильковском районе Камчатки двоюродные братья 13 и 15 лет встретили медведя. Животное бросилось на младшего, а старший отвлек его внимание на себя, передает телеканал "360".
13-летний подросток убежал и попросил помощи у охотников. Те застрелили хищника, однако старший из братьев уже был мертв: мальчика нашли со скальпированной раной головы, открытым переломом челюсти, вырванными ногами и частично – руками. По факту произошедшего проводится проверка.
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