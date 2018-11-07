В Тюмени заживо сгорели десять лошадей

В ночь на 7 ноября в частной конюшне конного клуба "Ожогино" в Тюмени произошел пожар, передает URA.Ru. На место выехали восемь пожарных расчетов. С огнем им пришлось бороться с помощью только привозной воды – ближайший источник оказался на расстоянии полутора километров от места ЧП. В результате строение было полностью уничтожено. Все десять породистых лошадей, находившихся внутри, сгорели заживо. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. На месте работают эксперты.