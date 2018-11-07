Взрыв в доме под Смоленском попал на видео

В многоквартирном доме в поселке Пригорское Смоленской области произошел взрыв газа, передает Пятый канал. В результате пострадали три человека, двое из которых получили серьезные ожоги и в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.

Момент ЧП записали камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как взрывной волной выбило стекла и рамы в районе шестого и седьмого этажей, а обломки завалили припаркованные автомобили.