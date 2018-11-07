В Уфе загорелся торговый центр

Поздним вечером 6 ноября в торговом центре "Март" на улице Рихарда Зорге в Октябрьском районе Уфы произошел пожар, сообщает портал ToDay News Ufa. На место были направлены силы Уфимского пожарно-спасательного гарнизона, муниципальная пожарная охрана, врачи и сотрудники полиции.

Очаг возгорания площадью десять квадратных метров обнаружили на первом этаже. К прибытию экстренных служб в здании никого не было – обошлось без пострадавших.